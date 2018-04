Migranti: sì Ue a status protezione per oltre mezzo milione

BRUXELLES - Sono 538mila i richiedenti asilo che hanno ottenuto uno status di protezione nell'Ue, nel 2017. Un dato in calo del 25%, rispetto all'anno precedente. A fare la parte del leone è stata la Germania, con oltre il 60% di decisioni positive (325.400), seguita da Francia (40.600), Italia (35.100), Austria (34.000) e Svezia (31.200). Lo comunica Eurostat. A livello Ue la prima nazionalità ad aver ottenuto lo status è stata quella siriana, seguita da quella afghana (100.705), e irachena (64.270). In Italia invece sono stati soprattutto nigeriani (5.075), pakistani (3.615), e gambiani (2.952) ad aver avuto lo status. In aggiunta, si ricorda, i 28 Paesi hanno reinsediato 24mila rifugiati.