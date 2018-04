Sassoli (Pd), servono discontinuità e cabine di regia per fondi Ue

ROMA - Sul tema della politica di coesione dell'Unione europea "abbiamo bisogno di cabine di regia, sia a Bruxelles che in Italia, serve discontinuità col passato per rappresentare l'Italia in Europa nel suo sistema". Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli (Pd), intervenendo all'incontro 'La Politica di coesione verso il quadro finanziario pluriennale post 2020' organizzato da Parlamento europeo e Commissione europea. Sull'utilizzo dei fondi strutturali, le regioni italiane "faticano tantissimo, soprattutto alcune", ha continuato Sassoli aggiungendo che la parte di progettazione dei programmi non può essere abbandonata. "Chi aiuta i comuni italiani a usare le risorse europee, sia nella fase di programmazione che nella rendicontazione?", si è chiesto Sassoli aggiungendo "non basta dire che i comuni non ce la fanno, bisogna intervenire sul sistema italiano e non si può delegare questa azione ai sindaci, è un problema del Paese che sconta un fortissimo ritardo con gli altri Stati con cui dobbiamo confrontarci".