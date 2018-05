Incontro Raggi-Cretu su ruolo città in Ue

BRUXELLES - Corina Cretu, commissario europeo per la politica regionale ha incontrato, nell'ambito della Festa dell'Europa in corso in Campidoglio, la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nell'incontro a porte chiuse, all'insegna della collaborazione tra Ue e Roma, a quanto si apprende, le due hanno parlato del nuovo ruolo delle città - sempre più determinanti nelle politiche nazionali - in Europa, dei fondi europei e della possibilità di attingervi direttamente da parte della città. Secondo quanto si apprende, durante l'incontro Raggi ha chiesto che l'Ue sostenga le capitali nei loro sforzi sui temi della sostenibilità, portando come esempio d'impegno dei sindaci anche la neonata rete Urban 20. Si tratta di un'iniziativa internazionale che, seguendo il modello del G20, riunisce le capitali dei grandi Paesi nel mondo - Roma compresa - per riflettere sulle grandi sfide del futuro. Raggi avrebbe chiesto che l'Ue incentivi non solo economicamente, ma anche fornendo competenze e capacità tecnica a queste azioni, che riguardano in particolare la lotta ai cambiamenti climatici e le politiche sulle migrazioni. La commissaria Cretu, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza che dell'Agenda urbana - e quindi le città - all'interno della politica di coesione europea, ed ha invitato la sindaca Raggi a inviare a Bruxelles una richiesta con difficoltà e i bisogni della capitale, in modo che la Commissione possa sostenerla inviando i suoi esperti. A quanto si apprende, Cretu ha anche invitato Raggi ad accelerare nell'uso dei fondi strutturali ancora disponibili grazie al Piano operativo regionale e al programma nazionale dedicato alle città metropolitane (Pon Metro), sottolineando l'importanza del rafforzamento della pubblica amministrazione in questo processo. Domattina Cretu incontrerà il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per parlare nuovamente dell'uso dei fondi europei.