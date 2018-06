Il presidente francese Macron a premier libico, controllo flussi migratori

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato ieri sera al premier libico, Fayez al Sarraj, per ribadire l'impegno a "rafforzare la cooperazione per un miglior controllo dei flussi migratori". Lo ha annunciato l'Eliseo, precisando che la telefonata è avvenuta "nella scia della visita" del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Dopo la conferenza internazionale sulla Libia del 29 marzo scorso a Parigi, "i due leader hanno fatto il punto sulla situazione della sicurezza e politica in Libia". Macron "ha ribadito il sostegno alle autorità libiche e in particolare agli sforzi di Sarraj per organizzare elezioni in Libia entro la fine dell'anno". Macron e Sarraj hanno poi discusso del controllo dei flussi migratori ed hanno deciso di "rafforzare la loro cooperazione per un miglior controllo dei flussi migratori e per una lotta più efficace contro le filiere criminali della tratta di esseri umani".