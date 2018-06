BRUXELLES - Calano del 44% le richieste d'asilo nell'Ue (più Svizzera, Norvegia, Liechtenstein) nel 2017, rispetto al 2016. In tutto sono state 728.470, contro 1.292.740 dell'anno prima. In controtendenza l'Italia, dove le domande sono salite da 122.960 del 2016 a 128.850 del 2017,(+5%) e dove la nazionalità più rappresentata (20%) è la nigeriana. L'Italia, dopo la Germania, è seconda per percentuale più alta di richieste in Europa (17,7%; 128.850). Emerge dalla relazione annuale dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo).