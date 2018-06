Dieselgate: Evi (M5S), 'inquietante' arresto ceo Audi

BRUXELLES - "L'arresto dell'amministratore delegato dell'Audi Rupert Stadler getta una ombra inquietante sul sistema automobilistico tedesco. Questa vicenda giudiziaria si somma alla multa di 1 miliardo di euro inflitta settimana scorsa a Volkswagen, sempre per lo scandalo dieselgate". Così in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi. "Tutte le case automobilistiche, non solo quelle tedesche, devono chiarire una volta per tutte la loro posizione e rimediare a errori e frodi verso gli automobilisti - prosegue -. Serve una presa di posizione forte perché il 90% dei diesel inquina oltre i limiti. Con lo scandalo dieselgate è stata messa a repentaglio la salute dei cittadini e questo non è accettabile".