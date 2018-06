Parlamento europeo ricorda tragedia stadio Heysel

BRUXELLES - Il Parlamento europeo, in occasione del 33esimo anniversario della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, ricorderà domani le 39 persone che morirono il 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Alle ore 9.30, allo stadio di Bruxelles, verrà deposta una corona di fiori sotto la lapide che ricorda i nomi delle vittime. Alle 11.30 ci si sposterà, poi, all'Europarlamento (Sala A3F383) per un momento di approfondimento sulla sicurezza degli eventi sportivi. L'iniziativa è promossa dall'eurodeputato Alberto Cirio, riferisce una nota, precisando che saranno presenti Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Heysel, e Beppe Franzo, presidente dell'Associazione Quelli di Via Filadelfia. Accanto a loro anche il gonfalone della Juventus, con Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum, e Gianluca Pessotto, team manager della Primavera Juventus. Oltre ad alcuni testimoni e i rappresentanti di vari club bianconeri.