Piano Ue su centri di sbarco dove riportare i migranti

BRUXELLES - "Il Consiglio europeo sostiene lo sviluppo del concetto di piattaforme di sbarco regionali, in stretta collaborazione con l'Unhcr e l'Oim", in pratica dei centri "per gestire quanti prendono la via del mare e sono salvati nel corso di operazioni di ricerca e salvataggio". Si legge nella bozza delle conclusioni del vertice dei leader Ue. I centri servono per "un rapido trattamento per distinguere tra i migranti economici e quanti necessitano di protezione, riducendo l'incentivo ad imbarcarsi per viaggi pericolosi". Il concetto è ancora da sviluppare, spiegano fonti, ma l'idea di fondo è la creazione di centri, fuori dai confini dell'Ue, in Nord Africa ma anche nella stessa Europa, organizzati per aree regionali (quindi a seconda delle varie rotte migratorie), dove far arrivare quanti sono salvati nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.