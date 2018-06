Tajani, l'immigrazione è una bomba sotto il tavolo dell'Ue

BRUXELLES - "L'Unione europea è in pericolo. Senza una soluzione, per l'Europa sarà un momento davvero difficile. L'immigrazione è una bomba sotto il tavolo" dell'Ue. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, nel corso di una diretta Facebook, sottolineando che è urgente riformare il regolamento di Dublino e rilanciare la "diplomazia economica" europea in Africa. E confermando che sarà in visita in Libia prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. "Dobbiamo rafforzare i nostri confini esterni - ha aggiunto - abbiamo bisogno di piattaforme per controllare i migranti in Africa e anche nei Balcani occidentali. Abbiamo bisogno di lavorare duro contro le strategie nazionali. Chiudere i confini nazionali è un errore, è la fine dell'Unione europea. Dobbiamo cambiare in Europa, ma cambiare non vuol dire distruggere".