Migranti: Kyenge, piattaforme extra Ue ipotesi fantasiosa

BRUXELLES - La proposta di piattaforme extra-Ue dove far confluire i migranti "mi sembra fantasiosa. Stiamo parlando di esternalizzare le nostre frontiere, stiamo evitando di affrontare il problema vero, che è quello della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità". Lo ha detto l'eurodeputata Cécile Kyenge, a margine della riunione bilaterale del Parlamento europeo con le delegazioni dei Paesi Acp (Africa, Caraibi e Pacifico), sottolineando che "l'obiettivo sembra solo spostare le persone il più lontano possibile". "Sento dire - ha aggiunto - facciamo queste piattaforme per proteggere i migranti. Ma la risposta vera è offrire opportunità, vie legali, creare sviluppo, investire sui territorio. Proprio ora stiamo cambiando gli accordi di Cotonou. E' lì dentro che dobbiamo intervenire. Bisogna fare proposte, non politiche di chiusura".