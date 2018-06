BRUXELLES - Il Consiglio Ambiente dell'Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno rispetto al 2019 e nel 2030, almeno il 30% in meno rispetto al 2019.