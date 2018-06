Agea (M5S), Consiglio europeo metta in agenda lotta a povertà

BRUXELLES - "La lotta alla povertà è una emergenza nazionale. Bisogna invertire la rotta. Ecco perché il prossimo Consiglio europeo deve affrontare il tema con un piano Marshall per la dignità sociale che metta al centro politiche espansive d'investimento e misure di sostegno al reddito". Lo afferma in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Agea. "I dati del nuovo rapporto Istat dimostrano l'urgenza dell'approvazione del reddito di cittadinanza - prosegue -. Su questo tireremo dritto senza dare ascolto ai falchi dell'austerity che vogliono affossare l'Italia dietro qualche decimale di pil". "Sosteniamo il pilastro europeo dei diritti sociali presentato dal Commissario Thyssen che inserisce la lotta alla povertà come una priorità assoluta. Il Parlamento europeo ha già approvato la nostra proposta sul reddito di cittadinanza. Adesso c'è un governo in Italia che fa sul serio", conclude Agea.