Erasmus: accordo Toscana-Belgio per studenti professionali

BRUXELLES - Aumentare gli scambi per la formazione professionale tra la Toscana e la Vallonia, la regione francofona del Belgio, nell'ambito del progetto Erasmus Plus. E' l'obiettivo di un protocollo di intesa siglato stamane a Bruxelles dall'assessore all'Istruzione della Toscana Cristina Grieco e l'omologa della comunità francofona belga Marie-Martine Schyns. L'intesa dà vita, ha spiegato Grieco, a "una cornice ampia nella quale incrementare gli scambi di studenti, di buone pratiche e di formatori, esperienze che già esistono ma che hanno una logica più episodica". L'iniziativa prende infatti le mosse da un progetto di scambio con l'Accademia per parrucchieri ed estetiste Santini di Empoli, che prosegue da oltre quattro anni, e l'idea è di coinvolgere ulteriori strutture di formazione professionalizzanti, a partire dal mondo dell'enogastronomia. "La cultura italiana è molto presente qui", ha commentato Schyns, sottolineando che rafforzare la formazione professionale con scambi all'estero "aiuta a sviluppare la capacità di adattamento, la creatività e l'apertura agli altri".