Migranti: Ferrara (M5S), risultato straordinario

BRUXELLES - "La fermezza del governo Conte ha portato risultati inimmaginabili fino a qualche giorno fa. Su piattaforme regionali gestite da Unhcr e Iom, nel pieno rispetto dei diritti umani, su cooperazione nella gestione delle operazioni di ricerca e salvataggio e sul finanziamento trust Fund Africa, le conclusioni del Consiglio sono quelle proposte dal governo italiano. Adesso possiamo dirlo, con il Movimento 5 Stelle al governo l'Europa cambia davvero". Così in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara. "Il principio che la revisione del regolamento di Dublino debba tenere conto degli sbarchi archivia di fatto l'isolamento dell'Italia voluto dagli errori dei precedenti governi. La battaglia sui movimenti secondari ingaggiata dai Paesi dell'Est si è rivelata solo una foglia di fico. Nostro obiettivo è neutralizzare il business dell'immigrazione a monte. Adesso vigileremo al Parlamento europeo che il successo del governo italiano in Consiglio non venga vanificato da chi non si arrende al cambiamento", conclude Ferrara.(ANSA).