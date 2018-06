Tajani, su Dublino avanti anche a maggioranza qualificata

BRUXELLES - "La determinazione del Parlamento Ue ha ottenuto un primo buon risultato: accordo tra leader europei per la riforma di Dublino entro ottobre. Una decisione è indispensabile, anche a maggioranza qualificata, come previsto dal Trattato". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. In un altro tweet Tajani scrive che "i leader dell'Ue accettano maggiori finanziamenti per chiudere le rotte migratorie mediterranee. Ulteriori 500 milioni per il fondo fiduciario non bastano: abbiamo bisogno di 6 miliardi da spendere nei prossimi anni".