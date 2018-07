Roma: Kyenge, parole Salvini ennesimo spot elettorale

STRASBURGO - "In uno dei suoi tanti spot elettorali Salvini ha giurato di applicare la Costituzione italiana rispettando gli insegnamenti contenuti nel Vangelo. A questo punto sorge il dubbio se Salvini abbia mai letto l'uno e l'altro testo. Ecco, non mi resta che augurargli una buona lettura per la sua pausa estiva". Lo ha detto l'europarlamentare Cécile Kyenge intervenendo al Parlamento Europeo a Strasburgo durante la discussione sulle dichiarazioni contro rom e sinti del ministro degli interni italiano, Matteo Salvini. "Salvini ha seguito la strategia di comunicazione che è propria di questo nuovo governo, basata sulla demagogia, populismo, semplificazione", ha sottolineato Kyenge. "Ha fomentato l'odio sociale ed etnico, provocando spaccature nella società. Nel suo agghiacciante intervento Salvini è andato oltre il censimento razziale, peraltro vietato dalla Costituzione. E' andato oltre le espulsioni, anche queste illegali se effettuate su base etnica e ha alimentato di proposito un circolo vizioso in cui ignoranza e pregiudizio si accrescono reciprocamente".