Comitato Regioni e Anci, rafforzare lotta a nazionalismi

BRUXELLES - Ad un anno delle elezioni europee, il Comitato europeo delle Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'ANCI si sono impegnati a rafforzare la loro cooperazione a sostegno della mobilitazione dei rappresentati locali per un'Europa ambiziosa e contro l'emergere dei nazionalismi. E' quanto si legge in una nota congiunta firmata da Presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl-Heinz Lambertz, Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Antonio Decaro, Presidente dell'ANCI. Dal marzo 2016 a oggi, nell'ambito della campagna 'Riflettere sull'Europa' il Comitato delle Regioni ha organizzato oltre 250 dibattiti civici in tutti gli Stati membri, con la partecipazione di 210 suoi membri e di oltre 40 000 cittadini. L'obiettivo è di 'mappare' le aspettative e le preoccupazioni dei cittadini sull'Europa attuale e futura per presentarle poi al presidente dei Consiglio europeo Donald Tusk.