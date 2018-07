Copyright: Tajani, Pe indagherà su minacce morte

BRUXELLES - "Ho dato mandato alla direzione dell'Europarlamento che si occupa della sicurezza di indagare sulle minacce di morte che sarebbero state rivolte ad alcuni parlamentari". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Pe Antonio Tajani. "Difenderò l'Europarlamento da pressioni inaccettabili", ha poi aggiunto. "Ho quindi chiesto di svolgere indagini severissime e non escludiamo il ricorso all'autorità giudiziaria per garantire l'incolumità dei parlamentari". Negli ultimi giorni numerosi deputati al Pe hanno ricevuto gravi minacce, "persino di morte" sulla proposta di riforma sul copyright. Lo denuncia il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), all'Europarlamento. "La riforma del copyright è un argomento molto dibattuto - ha detto il leader del Gruppo Udo Bullmann - e crea forti tensioni. Il dibattito appassionato è parte essenziale del processo politico, ma dobbiamo garantire che non si passi il limite. E' inaccettabile che numerosi parlamentari Ue siano sono stati oggetto di gravi minacce".