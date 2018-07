Copyright: Adinolfi (M5S), giorno importante, Pe ci ha seguito

STRASBURGO - "Oggi è un giorno importante, dove il buonsenso ha prevalso. Il Parlamento in seduta plenaria ha rigettato il mandato sul copyright al relatore Voss. Siamo davvero soddisfatti di questo voto". Così in una nota Isabella Adinolfi, eurodeputata M5S dopo il voto. "Ringraziamo tutti i colleghi che, votando contro il mandato, ci hanno seguito in questa battaglia per garantire la libertà della rete - prosegue -. Adesso si apre una nuova partita. Nella prossima plenaria si terrà un dibattito pubblico e ci sarà la possibilità di presentare emendamenti. Sono convinta che si troverà una soluzione ragionevole e che i due articoli più controversi, l'11 e il 13, verranno aboliti o modificati significativamente". Secondo Adinolfi "il cammino per approvare la direttiva è ancora lungo e, coordinandoci con il ministro Luigi Di Maio, vigileremo affinché la libertà di internet venga salvaguardata al meglio".