Migranti: 3 nuovi programmi Ue da 90,5mln in Fondo per Africa

BRUXELLES - Il Trust Fund Ue per l'Africa si arricchisce di tre nuovi programmi del valore complessivo di 90,5 milioni di euro per la gestione delle frontiere e la protezione dei migranti nel Nord Africa. Lo annuncia la Commissione europea, dopo le conclusioni del vertice Ue della scorsa settimana in cui i leader dei 28 si sono impegnati a rafforzare l'impegno lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Le nuove risorse "intensificheranno" l'impegno dell'Ue "nella gestione dei flussi, salvando e proteggendo le vite di profughi e migranti, fornendo loro assistenza, e combattendo trafficanti e contrabbandieri", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. Bruxelles intende proseguire con un "approccio integrato", che "combini l'azione in mare" e "il lavoro con i Paesi partner lungo le rotte migratorie", nonché "in Libia e in Sahel", sottolineando come il lavoro svolto finora in Africa abbia "già portato risultati e ne porterà altri se gli stati membri saranno coerenti con gli impegni presi al vertice del 2015 a La Valletta", tra cui il Fondo fiduciario.