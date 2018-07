BRUXELLES - "Sono pronto ad adattare la nostra offerta se la Gran Bretagna dovesse cambiare le sue linee rosse", perché "l'obiettivo è sempre stato un accordo con, e non contro" Londra. E' l'apertura lanciata dal negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, durante un discorso a Bruxelles, nel giorno della cruciale riunione di gabinetto per la premier britannica Theresa May sulla questione. Barnier ha anche invitato a "sdrammatizzare" il nodo della frontiera irlandese, "in fondo si tratta di controlli tecnici sulle merci, niente di più niente di meno". Il capo negoziatore Ue ha però avvertito che Bruxelles non si muoverà dalle sue linee rosse sul mercato interno, che "non deve né dovrai mai essere visto come un grande supermercato".