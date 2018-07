Balcani: Ue, nuovo fondo di garanzia da 150 milioni per pmi

BRUXELLES - Un nuovo strumento di garanzia Ue da 150 milioni di euro per le pmi dei Balcani occidentali a partire dall'inizio del 2019: lo ha annunciato a Vienna il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, a pochi giorni dal vertice dei Balcani occidentali del 9 e 10 luglio a Londra, nell'ambito del 'processo di Berlino', dove i leader e i ministri dei sei Paesi balcanici e dei Paesi Ue partecipanti (Italia, Austria, Germania, Francia, Slovenia, Croazia, Regno Unito e Polonia) discuteranno i dettagli del programma e gli investimenti socio-economici necessari alla regione per svilupparsi e avvicinarsi all'Unione. La selezione dei progetti imprenditoriali prenderà il via all'inizio del 2019, mentre la data per l'avvio dei finanziamenti Ue è fissata al 2020. "Ci impegniamo a garantire questi soldi fino alla fine del 2020 e spero che, dopo la scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale, ci sia l'opportunità di estendere questo programma di garanzia", ha spiegato Hahn.