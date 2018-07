Ue avvia sondaggio pubblico sull'utilità dell'ora legale

BRUXELLES - Si allarga in Europa il dibattito sull'utilità dell'ora legale e sui possibili danni che questa potrebbe arrecare alla salute umana. La Commissione Ue ha avviato una consultazione aperta a tutti i cittadini e alle parti interessate per verificare se vada aggiornata la direttiva del 2000 che regola lo spostamento delle lancette dell'orologio due volte l'anno. Il questionario è disponibile online in tutte le lingue dell'Ue e sarà accessibile fino al 16 agosto. L'iniziativa fa seguito a una risoluzione sul tema votata a febbraio dal Parlamento europeo e alle richieste giunte a Bruxelles da parte di di alcuni Stati membri. La direttiva Ue stabilisce che per sfruttare al massimo la luce naturale disponibile e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le lancette degli orologi siano regolate durante le ultime domeniche di marzo e ottobre. Tuttavia, il Parlamento Ue a febbraio si è fatto portavoce di varie iniziative civiche e studi secondo i quali l'ora legale potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana, chiedendo alla Commissione di condurre una "valutazione approfondita" sul tema.