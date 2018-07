Brexit: sondaggio Gb indica nuovo sorpasso Labour su Tory

LONDRA - Nuovo sorpasso laburista nelle intenzioni di voto in Gran Bretagna, sullo sfondo delle tensioni e delle voci di un altro possibile voto anticipato innescate dalla "svolta" negoziale in favore di una Brexit più soft annunciata in settimana dal governo conservatore di Theresa May dopo un burrascoso consiglio dei ministri fiume. A certificarlo è un sondaggio realizzato per il Mail on Sunday dall'istituto Survation, quello che per primo azzeccò il risultato del referendum sul divorzio dall'Ue di due anni fa e che ha poi indovinato pure l'esito delle elezioni del 2017. I dati aggiornati indicano il partito di Jeremy Corbyn di nuovo oltre il 40%, due punti in più rispetto all'ultima precedente rilevazione, e quello della May in calo al 38 (meno 3%). Una tendenza negativa non compensata dalla prevalenza di giudizi favorevoli sulla nuova linea negoziale in materia di Brexit. Indicata come un tradimento del referendum dal 38% degli intervistati e tuttavia accolta da un 33% di consensi contro un 23% di dissensi espliciti. Ma con ben un 44% di 'non so'.