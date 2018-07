Commissione Ue al lavoro su caso Bekaert

BRUXELLES - Gli eurodeputati PD Nicola Danti e Simona Bonafè fanno sapere che la Commissaria europea Margrethe Vestager ha risposto oggi alla lettera con cui lo scorso 27 giugno avevano chiesto chiarimenti su eventuali violazioni delle regole europee sulla concorrenza nel caso Bekaert. Vestager ha confermato che gli uffici della Commissione sono già al lavoro per ricostruire i fatti legati a questa vicenda, in particolare attraverso la richiesta di informazioni alle Autorità rumene nell'obiettivo di verificare se le regole UE siano state rispettate o meno. "Accogliamo la risposta della Commissaria alla Concorrenza Vestager come una notizia molto positiva. Nella sua lettera, la Commissaria ha infatti ribadito che l'Ue "non ammette l'uso di fondi strutturali o di aiuti di Stato in modo tale da incoraggiare la delocalizzazione di servizi e produzioni in un altro Stato membro". Su questo, la Commissione è attualmente in attesa di ricevere dalla Romania le informazioni necessarie a valutare i passi successivi da compiere. A distanza di due settimane dalla nostra richiesta possiamo dire che qualcosa si sta muovendo, anche se siamo solo al primo passo.