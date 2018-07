BERLINO - Il ministro dello Sviluppo tedesco propone l'istituzione di un commissario europeo per l'Africa. In un'intervista al Rheinische Post, Gerd Mueller spiega: "L'Europa sta per perdere l'Africa come sua chance del secolo. Abbiamo bisogno di un commissario europeo per l'Africa, che possa riannodare tutti i fili di una politica funzionante per il continente". Dal 2021 al 2027 l'Ue vuole investire per l'Africa solo 39 miliardi, aggiunge, "e un decimo di quanto è previsto per la politica agraria, e una dimostrazione di quanto poco noi percepiamo l'Africa come chance". Al contrario, Russia e Cina investono massicciamente nel continente africano e si assicurano materie prime come litio e coltan necessarie per l'industria elettrica e digitale.