Acciaio: in vigore da domani dazi Ue contro 'effetti' Usa

BRUXELLES - Scatta da domani la possibilità per l'Ue di applicare, a determinate condizioni, dazi sulle importazioni di acciaio provenienti da Paesi terzi. Già annunciata nei giorni scorsi, la misura è stata ufficializzata oggi dalla commissaria al commercio Cecilia Malmstroem, la quale ha spiegato che il provvedimento è stato adottato per contrastare gli effetti di quello preso dagli Stati Uniti. La chiusura del mercato americano, ha precisato la commissaria, potrebbe infatti spingere i Paesi colpiti a cercare di aumentare le loro esportazioni verso l'Ue. Le misure di salvaguardia riguardano 23 categorie di prodotti siderurgici e prevedono l'applicazione di una tariffa doganale del 25% nel caso in cui le importazioni da un determinato Paese superino la media delle importazioni registrate nei tre anni passati. Si tratta di misure provvisorie, si legge in una nota della Commissione, che possono restare in vigore per un massimo di 200 giorni. Ma possono essere rese definitive, nel rispetto delle regole del Wto, se ulteriori indagini confermeranno il persistere del problema.