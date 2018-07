Brexit: Germania, difficile restare ottimisti in questa fase

BRUXELLES - "Questa è una domanda da un milione di euro". Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth al suo arrivo al Consiglio affari generali a Bruxelles a chi gli chiedeva se le proposte contenute nel Libro Bianco del governo britannico sulla Brexit sono realizzabili. "Ne discuteremo con i nostri colleghi e con Barnier, per noi è fondamentale che i 27 siano uniti. Io rimango un ottimista, ma è difficile esserlo in questi difficili momenti". "Siamo consci della situazione attuale, nessuno vuole punire i britannici ed il governo britannico, ma alla fine stiamo negoziando sulla base delle linee guida, che non sono linee rosse, ma siamo impegnati su queste linee per i prossimi negoziati, il tempo si sta esaurendo ed io sono un po' nervoso", ha precisato.