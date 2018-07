M5S: Sassoli (Pd), bilanci Rousseau devono essere pubblici

BRUXELLES - "È ora di fare chiarezza sulla piattaforma Rousseau. Se parlamentari elargiscono denaro pubblico ad una società i suoi bilanci devono essere pubblici". Lo chiede David Sassoli (Pd), vicepresidente del Parlamento europeo annunciando la richiesta di una verifica sulla società di Casaleggio. "Rousseau si comporta come una fondazione legata ad un partito politico e quindi dev'essere soggetta al rispetto di vincoli di trasparenza. Credo che questa materia, se non interverranno organi nazionali, sia destinata ad interessare anche le istituzioni europee. La politica italiana in questo momento è condizionata da una società occulta che vincola parlamentari ad una obbedienza che stravolge - conclude Sassoli nella nota - il rapporto fra eletti e elettori così come stabilito dalla Costituzione e dalle norme europee sulla trasparenza".