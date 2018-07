Eurozona: disoccupazione giovani a 16,9%, Italia a 32,6%

BRUXELLES - La disoccupazione giovanile a giugno nell'eurozona è pari al 16,9% e al 15,2% nella Ue a 28 contro il 18,9% ed il 16,8% registrati rispettivamente nel giugno del 2017. Il tasso più alto è registrato in Grecia (42,3%), seguito da Spagna (34,1%) e Italia (32,6%) salito rispetto al 32,2% registrato a maggio. Lo comunica Eurostat precisando che i tassi più bassi sono stati registrati a Malta (5,5%), in Germania (6,2%) e nei Paesi Bassi (7,2%). Eurostat rende noto inoltre che la disoccupazione nella zona euro a giugno è risultata all' 8,3%, stabile rispetto a maggio 2018 ed in calo rispetto al 9,0% registrato un anno fa. Si tratta del tasso più basso registrato nell'eurozona da dicembre 2008. Nella Ue a 28 il tasso di disoccupazione è stato del 6,9% a giugno di quest'anno, ugualmente stabile rispetto a maggio 2018 ed in calo rispetto al 7,6% registrato un anno fa. Si tratta del tasso più basso registrato nell'Ue a 28 da maggio 2008.