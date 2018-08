Commissione Ue a Spagna, esemplare spirito europeo su migranti

BRUXELLES - La Commissione Ue "continuerà a mostrare solidarietà alla Spagna, che ha dato prova di un esemplare spirito europeo nell'affrontare la sfida migratoria": lo scrive la Commissione in un comunicato congiunto con il Governo spagnolo, dopo l'incontro del commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos e il Governo spagnolo. Commissione e Governo continueranno dialogo e cooperazione "in particolare sulle sfide legate all'aumentata pressione lungo la rotta del Mediterraneo occidentale". Bruxelles "sostiene gli sforzi del Governo per sviluppare una risposta efficace all'aumentato numero di arrivi nei mesi scorsi e per proteggere la frontiera esterna dell'Ue, in particolare le coste dell'Andalusia". La Commissione, in quest'ultimo mese, ha già dato quasi 30 milioni di euro in assistenza d'emergenza alla Spagna. Inoltre, Madrid e Bruxelles "sottolineano l'importanza di una partnership ampliata con il Marocco" sulla migrazione.