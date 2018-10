BRUXELLES - "Il mio Paese d'origine, o almeno il suo Governo, non sembra molto entusiasta all'idea di accordarmi un secondo mandato": lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager a Parigi, a margine di un evento sul futuro dell'Ue. Lo riporta l'agenzia Belga. La Vestager, liberale, è stata più volte accreditata come il cavallo su cui punterebbe Macron per la corsa alla prossima presidenza della Commissione Ue.