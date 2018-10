Tajani rilancia appello a governo Italia, cambiate manovra

STRASBURGO - "Mi auguro che il governo italiano risponda positivamente all'appello che ho lanciato ieri e che ho anche riferito al ministro Savona affinché si cambi la manovra per dare assicurazione ai mercati e per tutelare i risparmi degli italiani". Lo ha ribadito il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Il problema non è né Bruxelles, né Londra, né New York, il problema è a Roma: bisogna fare una manovra che favorisca la crescita, gli investimenti e la realizzazione di infrastrutture e che non sia una manovra assistenzialista", ha aggiunto Tajani.