STRASBURGO - Sulla Brexit "è imperativo, date le scadenze molto brevi, intensificare i negoziati per finalizzare l'accordo sul divorzio" del Regno Unito dall'Ue, "compreso un sostegno giuridicamente vincolante, praticabile e operativo per il confine irlandese in linea con la relazione dello scorso dicembre". La valutazione arriva dal 'Brexit Steering Group' del Parlamento europeo presieduto dal leader dei Liberali all'Eurocamera Guy Verhofstadt. "Senza tale backstop il Parlamento europeo non sarebbe in grado di dare il proprio consenso all'accordo sull'addio". Il Brexit Steering Group ribadisce il suo pieno appoggio al capo negoziatore e alla sua strategia negoziale.