Nobel pace: Tajani elogia il coraggio di Mukwege e Murad

BRUXELLES - "Il coraggio e la resilienza di Denis Mukwege e Nadia Murad, nella loro lotta per i valori umani comuni, meritano pienamente il Premio Nobel per la Pace. È un'immensa gioia per il Parlamento europeo vederli premiati con tale riconoscimento, già vincitori del Premio Sacharov". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta l'assegnazione del Premio Nobel per la pace. "Mukwege - prosegue Tajani - è un uomo di pace e giustizia, un faro dell'umanità nei nostri tempi difficili, ha coraggiosamente denunciato la violenza sessuale come arma di guerra. Decine di migliaia di donne e ragazze che ne sono state vittime devono la loro guarigione a lui". "Nadia Murad - ha aggiunto il presidente del Pe - è sopravvissuta alla schiavitù sessuale da parte dei terroristi dell'Isis, che hanno perpetrato un genocidio nei confronti della popolazione yazida, una delle più antiche comunità religiose del mondo. Oggi l'impegno internazionale di Murad contro l'impunità e la giustizia va ben oltre, poiché incarna la lotta per la dignità dei sopravvissuti al traffico di esseri umani".