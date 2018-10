BRUXELLES - Il leader degli U2, Bono Vox sarà mercoledì 10 ottobre al Parlamento europeo a Bruxelles per incontrare il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani. Il cantante, fondatore dell'organizzazione no profit One Campaign, vedrà anche i responsabili dei vari gruppi politici del Pe. L'appuntamento per discutere di Africa e dell'Unione europea e cosa fare per il beneficio dei due continenti. Lo si apprende da fonti del Parlamento Ue.