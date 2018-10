Juncker apre settimana europea delle Regioni - la DIRETTA

BRUXELLES - Sarà il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ad aprire oggi alle 14:30 la Settimana europea delle regioni e delle città, l'evento organizzato ogni anno a Bruxelles dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dell'esecutivo comunitario. Juncker interverrà nella sessione di apertura insieme alla commissaria Ue per la Politica regionale, Corina Cretu. "Quest'edizione della Settimana europea delle regioni e delle città non sarà come tutte le altre - ha commentato Cretu - perché sarà la prima dopo la presentazione della proposta della Commissione per la politica di coesione" post-2020. All'evento sono attesi 6mila partecipanti, tra esperti di livello regionale, nazionale e europeo. Durante l'iniziativa verranno annunciati i vincitori del premio RegioStars e del terzo bando per le Azioni urbane innovative (Uia). Fra le vincitrici dei precedenti bandi Uia ci sono le italiane Bologna, Milano, Pozzuoli e Torino. SEGUI LA DIRETTA DALLE 14:30