BRUXELLES - Un gruppo di Paesi, di cui fanno parte Olanda, Germania, Francia, Spagna e Grecia, stanno negoziando sulla possibilità di avviare un progetto pilota sui centri controllati per i migranti. Si apprende da fonti diplomatiche europee. In particolare, in Grecia e Spagna (che hanno già stipulato accordi con Berlino per la riammissione veloce dei cosiddetti dublinanti) i centri dovrebbero sorgere alle frontiere esterne, mentre in Olanda, Germania e Francia ai confini interni, per controllare i flussi dei movimenti secondari.