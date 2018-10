Brexit: Ue, fare 'lavoro decisivo' in tempo per summit europeo

BRUXELLES - Il capo negoziatore per l'Ue Michel Barnier stamani ha aggiornato il collegio dei commissari europei sullo stato dell'arte dei negoziati per la Brexit, "ricordando che il lavoro decisivo deve essere fatto in tempo per il consiglio europeo della prossima settimana" e che i negoziati al livello tecnico vanno avanti. Allo stesso tempo il Segretario generale ha richiamato l'importanza di "essere pronti per qualsiasi risultato". Lo rende noto Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea. "Il capo negoziatore per la Ue Michel Barnier ed il suo tema stanno lavorando giorno e notte per raggiungere un accordo sulla Brexit, ma ancora non ci siamo". Così il commissario europeo agli Affari interni Dimitris Avramopoulos ad una domanda sullo stato dei negoziati, dopo l'aggiornamento di Barnier, di stamani, al collegio dei commissari. Avramopoulos non ha voluto diffondere maggiori dettagli, e non ha voluto confermare se effettivamente ci sia stata una svolta nella trattativa che riguarda le frontiere irlandesi, principale ostacolo per l'intesa. Il commissario europeo alla sicurezza dell'Unione, Julian King ha invece risposto sulla cooperazione futura per la sicurezza: "C'è un forte interesse comune a mantenere una cooperazione nella nostra partnership futura, sempre che questo sia possibile. Speriamo".