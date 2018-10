BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue all'acquisizione del controllo congiunto delle italiane B&B Italia, Flos e della danese Louis Poulsen, da parte della statunitense Carlyle e della britannica Investindustrial. B&B Italia produce e distribuisce mobili design, mentre Louis Poulsen e Flos illuminazione design. Carlyle è un asset manager globale. Investindustrial è un gruppo europeo di investimenti, che ha attualmente il controllo unico di B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. Per la Commissione la transazione non solleva questioni di concorrenza perché non provoca sovrapposizioni.(ANSA).