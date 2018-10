Ue fissa valori limite esposizione diesel sul lavoro

BRUXELLES - Consiglio Ue e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per proteggere meglio i lavoratori dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, aggiungendo i gas di scarico dei motori diesel all'elenco delle sostanze nocive. Allo stesso tempo si è deciso di porre dei valori limite per l'esposizione per altre 7 sostanze, tra cui tricloroetilene, 4,4-metilendianilina, epicloridrina, dibromuro di etilene e dicloruro di etilene. Secondo l'Europarlamento, sono 20 milioni i lavoratori europei esposti a tali sostanze. L'accordo odierno, nell'ambito della riforma della direttiva del 2004, mira a ridurre ulteriormente il rischio di cancro per i lavoratori, quale principale causa dei decessi legati al posto di lavoro nell'Ue. "Questo accordo è particolarmente soddisfacente perché dopo mesi di negoziati siamo riusciti a introdurre un limite di esposizione ai fumi diesel", ha affermato l'eurodeputato Claude Rolin (Ppe), relatore del dossier. "Lavoreremo con gli imprenditori per garantire che questi limiti siano rispettati" ha aggiunto la Confederazione europea dei sindacati, mentre per l'eurodeputata dei Verdi Karima Velli l'accordo è una vittoria per coloro che "credono nell'Europa come processo di conquista democratica".