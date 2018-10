Macedonia: Pe, governo faccia possibile attuare accordo nome

BRUXELLES - "Il governo di Skopje deve fare ciò che è necessario per onorare l'accordo siglato il 17 giugno con la Grecia, che apre le porte” dell’Ue e della Nato: lo chiedono i deputati della commissione Affari esteri dell’Eurocamera in una risoluzione approvata con 47 voti a favore, 9 contrari e un'astensione, a seguito del risultato incerto nel referendum macedone sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del Nord). Tra i punti su cui Skopje deve intensificare l'impegno, gli eurodeputati indicano la lotta al riciclaggio di denaro e i conflitti di interesse, "per proteggere meglio il potere giudiziario da interferenze politiche, garantire l'indipendenza dei media e affrontare i restanti problemi nello stato di diritto".