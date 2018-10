Oettinger, non mi preoccupa Italia, ma cambio euro/dollaro

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "Non sono preoccupato per la situazione in Italia", in realtà "guardo a tutti i mercati globali", e ad esempio "mi preoccupa il tasso di cambio euro/dollaro": lo ha detto il commissario al bilancio Gunter Oettinger rispondendo a una domanda sull'Italia. Oettinger ha parlato anche del bilancio post-2020. Per il commissario al bilancio è importante raggiungere un accordo sul budget pluriennale della Ue prima delle europee, per mettere al riparo l'Ue dall'esito incerto delle elezioni. "Credo che queste elezioni saranno più difficili", e daranno spazio a "tutti i tipi di risultati populisti e nazionalisti", per questo "dobbiamo combattere per la causa europea", ha detto. Un modo per "assicurarci la sopravvivenza della Ue", secondo il commissario, è approvare il bilancio prima delle europee. "Anche se non riusciamo ad approvarlo entro aprile, è importante che approviamo almeno le singole parti come il tetto di ogni capitoli, i 37 programmi, i pilastri", ha aggiunto.