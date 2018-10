Eurozona: produzione industriale, +1,0% ad agosto, Italia +1,7%

BRUXELLES - Ad agosto 2018 rispetto a luglio la produzione industriale, corretta delle variazioni stagionali, è aumentata dello 1,0% nella zona euro e dello 0,8% nella Ue a 28, secondo le stime di Eurostat. A luglio di quest'anno, la produzione industriale era scesa dello 0,7% nella zona euro e dello 0,6% nella Ue a 28. Ad agosto 2018 rispetto allo stesso mese dello scorso anno la produzione industriale è aumentata dello 0,9% nella zona euro e dell'1,2% nella Ue a 28. Tra gli stati membri dove i dati sono disponibili i più forti aumenti si sono registrati a Malta (+9,9%), Irlanda (+8,0%) e Ungheria (+3,8%). Un calo è stato registrato in Danimarca (-4,5%). In Italia sono saliti dello 1,7%. Ad agosto rispetto a luglio la produzione nella zona euro è salita dell'1,9% per l'energia, dell'1,5% per i beni di consumo durevoli, dell'1,4% per i beni di investimento e per quelli di consumo non durevoli e dello 0,4% per i beni intermediari.