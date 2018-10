Tajani: pace bene prezioso dell'Ue, difenderla da sovranismo

BOLOGNA - "La pace è un bene prezioso che non è scontato, anche in Europa. Il grande merito della nostra storia europea è quella di aver costruito 70 anni di pace, di aver costruito un continente che dopo due guerre mondiali, che hanno provocato milioni di morti, ha creato il più lungo periodo di pace della sua storia. Dobbiamo difenderla questa realtà, che non è così scontata. Quando si riparla di sovranismi, di nazionalismi esasperati che nulla hanno a che vedere con l'amor di patria, ma servono solo a creare contrasti, allora dobbiamo difendere il nostro patrimonio". Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ieri a Bologna a margine dell'iniziativa "Ponti di pace" della Comunità di Sant'Egidio.