BRUXELLES - La riunione odierna dei ministri degli esteri dei 28 a Lussemburgo "sarà una buona opportunità per i nostri colleghi italiani di presentare la Conferenza di Palermo" sulla Libia, "le aspettative e gli esiti previsti". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al suo arrivo al Consiglio esteri, assicurando che parteciperà "personalmente" alla Conferenza in Sicilia e sottolineando di essere "costantemente in contatto" sul tema con le autorità italiane che "stanno lavorando attivamente con i partner libici".