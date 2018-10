Brexit: Barnier, questioni chiave restano aperte

BRUXELLES -"Abbiamo incontrato Dominic Raab ed il gruppo dei negoziatori britannici. Nonostante gli sforzi intensi, alcune questioni chiave restano aperte, incluso quella" del meccanismo di garanzia il cosiddetto 'backstop' "per evitare infrastrutture alle frontiere irlandesi. Aggiornerò i 27 e l'Eurocamera sui negoziati sulla Brexit". Così il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier su Twitter, dopo l'incontro ieri a Bruxelles con il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab Restano alcune "questioni irrisolte" sulla strada di un accordo di divorzio sulla Brexit fra Regno Unito e Ue, confermano in una nota ufficiale congiunta la premier Theresa May e il ministro Dominic Raab. Nella nota - diffusa contemporaneamente da Downing Street e dal dicastero per la Brexit dopo l'incontro di oggi a Bruxelles fra Raab e Michel Barnier - si ribadisce peraltro la volontà del governo di Londra di "fare progressi" per giungere all'intesa. Le trattative sulla Brexit non riprenderanno in vista della cena a 27 al summit di mercoledì. Lo riferiscono tre fonti diplomatiche all'ANSA. Questo significa che starà ai leader decidere come andare avanti, dopo l'aggiornamento del capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier di mercoledì sera. Anche Theresa May, che è stata invitata in una sessione prima della cena, avrà l'opportunità di esporre il suo punto di vista. Intanto la riunione straordinaria dei 27 ambasciatori con Barnier è terminata.