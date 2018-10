Iraq: Ue proroga sua missione fino al 2020

BRUXELLES - Il Consiglio dell'Ue ha prorogato il mandato della missione consultiva dell'Ue in Iraq (EUAM Iraq) fino al 17 aprile 2020 ed ha approvato un bilancio di 64,8 milioni di euro per il periodo dal 18 ottobre 2018 al 17 aprile 2020. Si legge in una nota. Il Consiglio ha inoltre aggiornato il mandato della missione per integrarvi gli insegnamenti tratti durante il primo anno e i risultati della revisione strategica. La missione contribuisce all'attuazione a livello strategico di una strategia globale di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, con particolare riguardo alla gestione delle frontiere, alla criminalità finanziaria, al riciclaggio e al traffico di beni appartenenti al patrimonio culturale. La missione lavora in coordinamento con attori internazionali di primo piano che operano in Iraq, compresa la missione della Nato.