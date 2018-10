Fonti Ue, manovra Italia non a ordine giorno eurosummit

BRUXELLES - "La manovra italiana non è all'ordine del giorno, obiettivo dell'eurosummit è invece discutere e progredire sull'unione bancaria e fondo salva stati in vista della deadline di dicembre". Lo precisano fonti Ue sottolineando che "non spetta ai capi di stato e di governo discuterne". Ora la "palla è nel campo della Commissione". Le stesse fonti aggiungono che "c'è una procedura chiara e non sta ai leader fare valutazioni dei bilanci", e che in ogni discussione c'è un principio di "rispetto reciproco". Anche se la "questione fosse sollevata al summit o nei suoi margini tale principio guiderà tutti i leader nel dialogo sulla manovra". Tale tema è di "una attualità bruciante", precisano le stesse fonti.