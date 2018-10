Alleanza Coop, a novembre risultati piano Ue salva-legumi

ROMA - Verranno presentati il 22 e il 23 novembre a Vienna i risultati del lavoro che l'Unione Europea ha messo in campo per aumentare la produzione di legumi, soia e delle altre colture proteiche in tutti gli Stati per ridurre la dipendenza dalle importazioni extra Ue. Lo ha annunciato il Capo Unità colture arabili e olio di oliva della Dg Agri, Silke Boger, nel corso di una visita ufficiale in Italia su invito dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. In questi mesi l'Unità sta lavorando alla 'Strategia Europea per la promozione delle colture proteiche' che analizza i trend produttivi e di sviluppo nei vari paesi europei e alle varie strategie messe in campo per ridurre le importazioni. Durante la visita in Italia, Boger accompagnata da rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari della Regione Emilia Romagna e del Mipaaft, ha visitato la cooperativa Progeo di Reggio Emilia, tra le prime aziende produttrici di mangimi in Italia, con oltre 400 mila tonnellate di mangimi prodotti all'anno e lo stabilimento di Pomposa (Fe) di Conserve Italia, consorzio cooperativo leader nella produzione di legumi e vegetali che, con i suoi 443 mila metri quadrati di superficie, è tra i più grandi d'Europa.